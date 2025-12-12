سر جديد في واتساب.. بدأ عرض الإعلانات في أماكن غير متوقعة

واصلت واتساب جهودها لعرض الإعلانات في مزيد من أقسام التطبيق، حيث بدأ المستخدمون يلاحظون الإعلانات في قسم التحديثات.

جاء ذلك وفقا لإعلان ميتا في وقت سابق من هذا الصيف. مع بدء هذه الميزة الجديدة، تقول واتساب إن هدفها هو مساعدة المستخدمين في اكتشاف الأعمال التجارية الجديدة وتوفير مساحة للعلامات التجارية للترويج لمنتجاتها بشكل مباشر.

الإعلانات ستظهر فقط في التحديثات والقنوات

بدأت واتساب بإعلام المستخدمين بوصول الإعلانات إلى التطبيق، وأكدت الشركة أن الإعلانات لن تظهر في المحادثات الخاصة أو المكالمات. حيث تم تحديد عرض الإعلانات في قسمين فقط:

- التحديثات Status

- القنوات Channels

تم تأكيد هذه التغييرات من خلال إشعار منبثق شاهده العديد من المستخدمين، مع ضمان واتساب بأن المحادثات الشخصية ستظل محمية بتشفير من النهاية إلى النهاية.

كيف ستعمل الإعلانات على واتساب؟

في إطار شبيه بما حدث مع إنستجرام و فيسبوك، ستظهر الإعلانات أثناء عرض التحديثات أو التمرير عبر القنوات، وعند مشاهدة التحديثات أو التصفح عبر القنوات، قد يلاحظ المستخدمون رسالة إعلانية مدفوعة.

المستخدمون يمكنهم:

- النقر لعرض الملف الشخصي للمعلن.

- إخفاء الإعلان.

- الإبلاغ عن الإعلانات غير المناسبة.

- الوصول إلى مزيد من المعلومات حول المنتج أو الخدمة المعلنة.

ما هي البيانات التي ستستخدمها واتساب لعرض الإعلانات؟

حسبما أفادت ميتا، ستستخدم واتساب البيانات التالية بشكل محدود وغير خاص:

- الدولة أو المدينة

- لغة الجهاز

- القنوات المتابعة

- التفاعل مع محتوى القناة

- الإعلانات التي تم النقر عليها سابقا في التحديثات أو القنوات

كما أوضحت واتساب بوضوح أنها لن تستخدم البيانات التالية:

- المحادثات الخاصة

- المكالمات

- المواقع المشتركة في المحادثات

- جهات الاتصال

- العضوية في المجموعات

- المحادثات الشخصية ستظل مشفرة بالكامل ولن تستخدم في عرض الإعلانات.

كيفية إدارة أو إخفاء الإعلانات في واتساب؟

يمكن للمستخدمين إدارة تفضيلات الإعلانات من خلال:

- الإعدادات > مركز الحسابات > إعدادات الحساب > تفضيلات الإعلانات

لإخفاء الإعلانات غير المرغوب فيها:

- إعلانات القنوات: انقر على علامة "مدفوع" ثم اختر "إخفاء الإعلان".

- إعلانات التحديثات: انقر على قائمة النقاط الثلاث في الإعلان، ثم اختر "إخفاء الإعلان".

واتساب نحو تحقيق الدخل

تسعى شركة ميتا منذ سنوات لتحقيق الدخل من واتساب، متماشية مع فيسبوك و إنستجرام، حيث تم دمج الإعلانات بشكل عميق في كلا النظامين، ومع وجود أكثر من 3 مليار مستخدم حول العالم يعتمدون على واتساب، فإن إدخال الإعلانات يوفر إمكانات كبيرة للإيرادات بالنسبة لميتا.