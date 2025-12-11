موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

يعد مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان من أهم المشروعات بمنطقة الجيزة حاليا والتى ينتظر افتتاحها العديد من المواطنين، وسط حالة من الترقب الكبير التى ينتظرها الملايين.



سعر تذكرة حديقة الحيوان



فى البداية، قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إن أسعار التذاكر للحديقة لم يتم تحديدها حتى الآن ، موضحًا أن الشركة المطورة حريصة على تحديد أسعار تذاكر تناسب جميع الفئات.

وأوضح "إبراهيم " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أحد أهم بنود عقد التطوير يلزم الشركة بإعادة الحديقة إلى تألقها التاريخي والعمل على تسجيلها مجددًا في المنظمات العالمية المعنية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وعن موعد الافتتاح ، لفت إلي أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن ولكنها سيتم افتتاحها خلال عام 2026 بعد الانتهاء الكامل من التطوير .

تطوير حديقة الحيوان

وبسؤاله عن أهم ملامح التطوير قال إنه تم استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات متعددة من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة، مع استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي

وأضاف أن ترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية داخل الحديقة ، بالإضافة إلي الاحتفاظ بالأشجار النادرة المتواجدة داخل الحديقتين.





كما أكد محمد كامل، رئيس الشركة المسؤولة عن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن حديقة الحيوان بالجيزة سجلت زيادة تتراوح بين 118% و120% في معدلات الولادة مقارنة بالسنوات السابقة، مرجعًا ذلك إلى تحسين نوعية الغذاء المقدم للحيوانات.



وأضاف "كامل" خلال تصريحات له، أن أعمال التطوير تتم داخل الموقع نفسه الذي تعيش فيه الحيوانات، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى حرص العاملين على توفير بيئة مريحة للحيوانات، لافتًا إلى عدم وجود شفت ليلي داخل الحديقة حاليًا بهدف منح الحيوانات فترة كافية للراحة والنوم.

إنشاء نفق بين الحديقتين

وأكد " رئيس الشركة المسؤولة عن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان" أنه سيتم إنشاء نفق يربط الحديقتين لتسهيل حركة الزوار وجعل التجربة شبيهة بالمتنزهات العالمية، مشيرًا إلى أن الاسم المقترح للحديقة بعد التطوير هو "جنينة الحيوانات".