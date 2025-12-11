قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

رشا عوني

علاج البرد السريع .. مع انتشار دور البرد و الأنفلونزا خلال هذه الفترة مع دخول فصل الشتاء ، يلحق الكثير عن طريقة علاج البرد السريع خلال ايام خاصة وان دور البرد المنتشر حالياً أعراضه شديدة وقد يجعلك مريضاً لأكثر من أسبوع بسبب الانفلونزا الموسمية المنتشرة . 

فكيف يمكنك علاج البرد بسرعة وعلاج احتقان الزور والسعال المصاحب للبرد؟ .. نقدم لك حلول فعالة في السطور التالية لـ علاج البرد في 3 أيام .. 

علاج البرد في ٣ أيام 

١-مشروب الزنجبيل بالليمون  مثالي لمقاومة نزلات البرد، ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويُنصح بتناول هذا المشروب دافئًا لتحفيز الدورة الدموية وتخفيف احتقان الحلق.

٢-الليمون والعسل

يعتبر علاج طبيعي الممتاز لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد ذلك على تخفيف احتقان الأنف والحلق وتحسين التنفس.

٣-القرنفل مع أي مشروب ساخن

يعد القرنفل من أهم الأعشاب التي تعمل على وقاية الجسم من الالتهابات ويقوي المناعة وخاصة أثناء نزلات البرد، وذلك بسبب احتوائه على مضادات أكسدة، كما أن القرنفل يعزز من صحة الجهاز التنفسي.

أطعمة تقوي المناعة وعلاج البرد 

خلال فترة الإصابة بنزلة البرد واحتقان الزور الشديد، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم، والتي تساعد في تقوية المناعة، وهي:

  • الفواكه مثل الموز.
  • الزبادي.
  • شوربة الدجاج.
  • البيض المسلوق.
  • البطاطس المسلوقة والمهروسة.
  • عصائر الفواكه بدون سكر، وخاصة عصير الرمان وتوت العليق.
  • الخضروات الطازجة والمطبوخة: يوفر الجزر، والملفوف، والخضروات الأخرى العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج التهاب الحلق. 

فوائد شوربة الفراخ لعلاج البرد 

أفادت دراسات علمية ان شوري الدجاج لها مفعول سريع في علاج البرد بشكل فعال ، وذلك لأن شوربة الدجاج يثبط حركة نوع من أكثر خلايا الدم البيضاء نشاطا، مما قد يخفف أعراض البرد في الجهاز التنفسي العلوي.

فوائد شوربة الدجاج للبرد 

  • تخفيف الاحتقان:

يساعد البخار الساخن المتصاعد من الشوربة على فتح الممرات الأنفية وتخفيف احتقان الجيوب الأنفية. 

  • ترطيب الجسم: تساهم السوائل الموجودة في الشوربة في تعويض ما يفقده الجسم منسوائل بسبب الحمى والعرق، مما يمنع الجفاف. 

     
  • تقوية المناعة: تحتوي على عناصر غذائية مثل الزنك وفيتامين B6 التي تساعد في تعزيزاستجابة الجسم المناعية ضد العدوى. 

     
  • تهدئة الحلق والسعال: يوفر دفء الشوربة راحة لتهيج الحلق، كما أن السوائل تساعد على تخفيف المخاط. 

     
  • توفير المغذيات: توفر الشوربة عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم لمكافحة العدوى،خاصة عند إضافة الخضروات والبروتينات إليها. 

     
  • تحسين المزاج: يحتوي الدجاج على حمض أميني يسمى "تريبتوفان" يمكن أن يساعد فيإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يحسن المزاج ويساعد على الاسترخاء. 
     

علاج احتقان الزور والسعال  

-مشروب الزنجبيل والليمون: يُساعد على قتل بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق،ويقوي المناعة ويساعد على قتل الفيروسات  وعند مزجه مع العسل والليمون في مشروب دافئ، فإن الفوائد تتضاعف.

-الماء الدافئ مع الليمون: يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يُساعد على التخلص من البلغم.

علاج البرد علاج البرد السريع علاج البرد والأنفلونزا اعراض البرد مشويات لعلاج البرد

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

تسليم العقود

وجهوا الشكر للرئيس السيسي.. تسليم 405 عقود عمل لذوي همم

الراحل محمد عبدالواحد

أسرة صدى البلد تنعى الكاتب الصحفي محمد عبدالواحد سكرتير تحرير الأخبار

مركز المعلومات

معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد