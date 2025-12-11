أخبار سعيدة للزملكاوية.. انتهاء أزمة القيد و3 صفقات شتوية على الأبواب | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد أحسن عن موقف صفقات الزمالك وتطورات أزمة إيقاف القيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "حال إنهاء أزمة القيد.. الزمالك يُحدّد 3 صفقات في الشتاء".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك، وموقف الصفقات الشتوية التي يسعى النادي للتعاقد معها لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال “شوبير” خلال تصريحاته الإذاعية إن إدارة الزمالك بدأت التحرّك لحل أزمة القيد، وأكدت المصادر داخل النادي أن الأزمة انتهت رسميًا، ولن توجد أي معوقات أمام الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف "شوبير": "المسئولون داخل النادي قالوا لي: بشّر جماهير الزمالك بأن الأزمة انتهت، وأكدوا أيضًا استمرار أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشاكل معهما".