وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر

توفي، منذ قليل، النائب أحمد السيد عبد العال، وشهرته أحمد جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة حيث كانت أعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن دخوله جولة الإعادة على مقعد الدائرة.

ولم ينص قانون مباشر الحقوق السياسية على استبدال المرشح الفردي حالة وفاته على عكس نظام القائمة، حيث نصت المادة 21 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وعلي ممثل القائمة، أن يقدم اسماً لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.