سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد

يستعد برنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد لعرض حلقة استثنائية بعنوان «المناظرة الكبرى»، تجمع بين عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس، والمفكر وعالم المصريات الدكتور وسيم السيسي.

أسرار الفراعنة وغموض الأهرامات

وتشهد الحلقة نقاشًا ساخنًا حول أسرار الفراعنة وغموض الأهرامات، مع التركيز على السؤال الأكثر جدلًا: هل كانت الأهرامات تُستخدم كمحطات لتوليد الطاقة؟.

الحضارة المصرية القديمة

وتُذاع المناظرة غدًا الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساءً على شاشة صدى البلد، في حوار ينتظره المهتمون بالتاريخ وعشاق الحضارة المصرية القديمة.