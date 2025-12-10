قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي
أعلن مركز الأهرام للإدارة والحسابات الإلكترونية (أماك) عن بدء تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير قدرات العاملين على استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية والإدارية.

وتهدف البرامج التدريبية الجديدة إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وتحسين أدائهم الوظيفي من خلال تزويدهم بمهارات عملية في مجالات الإدارة الحديثة، التحول الرقمي، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة نظم العمل الحكومية.

كما تتضمن الدورات تدريبًا على تحليل البيانات، استخدام الأنظمة المالية الذكية، وأساليب تحسين بيئة العمل بما يضمن تنفيذ المهام بسرعة ودقة أعلى.

ويأتي تنفيذ هذه الدورات ضمن خطة تطوير شاملة تتبناها الوزارة بالتعاون مع مركز أماك ، الذي يُعد واحدًا من أعرق مراكز التدريب في مصر وصاحب خبرة طويلة في تأهيل الكوادر الحكومية على مختلف مستوياتها وذلك تحت إشراف عبد الناصر زهران مدير عام مركز أماك.

وأكد وليد الحديدى مدير إدارة التدريب بمركز أماك  أن التعاون مع وزارة المالية يعكس الثقة في قدراته التدريبية، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.

