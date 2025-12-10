قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد تصدره الترند.. أسرار وكواليس تكريم النجوم في ملتقى التميز والإبداع

كتب محمد زاهر

كشفت الدكتورة داليا المتبولي أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس ملتقي التميز والإبداع العربى عن العديد من كواليس الدورة الرابعة التي شهدت تكريم عدد كبير من صناع الفن والإعلام بمصر والعالم العربي لعام 2025 والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام متتالية.

وأوضحت المتبولي في تصريحات صحفية أن مشهد تكدس مراسلي المواقع والقنوات الاخبارية و الفضائية لحظة ظهور النجم محمد رمضان على خشبة المسرح خلال الاحتفال بأنه يرجع إلى أنهم قاموا بالفعل بإجراء العديد من اللقاءات مع معظم نجوم الحفل علي ال "ريد كاربت" عدا رمضان الذي دخل من خلف المسرح قبيل بدء التكريمات حيث صعد عليه مرددا اغنية "ثابت" مقدما شو استعراضي كمفاجأة منه لزملائه داخل قاعة الإحتفال للترحيب بهم  على طريقته الخاصة وكان أبرزهم النجوم أحمد السقا وباسم سمرة وعماد زيادة وهو ما جذب المراسلين الذين تكسدوا حولهم للانفراد بمشاهد الترحيب والبهجة المتبادلة بينهم .

ونفت رئيس ملتقي التميز والابداع أن يكون هناك تحيزا لإظهار الشو الاستعراضي لرمضان على حساب ما يمتلكه كبار نجوم الحفل من جماهيرية وابداع علي مستوي العالم العربي وانها قامت فقط بتنفيذ رغبة رمضان فى الترحيب بهم.

وأضافت داليا المتبولي أنها تلقت من الفنانة زينة فيديو عبرت فيه عن امتنانها بتكريم الملتقى لها عن دورها بمسلسل "ورد وشيكولاته" وانها تغيبت عن حضور الحفل لظروف السفر.


بينما أعربت المتبولي عن حزنها لغياب الفنانة ياسمين عبد العزيز المفاجئ رغم تأكيدها للحضور مما أحدث بعض الارتباك في وتيرة مشاهد عرض أعمال المكرمين داخل القاعة.


وأوضحت المتبولي أن من الصعوبات التى واجهتها خلال إعداد قائمة المستحقين للتكريم أنها وجدت تحكم وسيطرة من بعض كالات الميديا فى ظهور النجوم المتعاقدين معهم  حيث لم تتمكن من تكريم صناع أعمال درامية هامة منها اسرة مسلسل "لام شمسية".. وغيرها من الأعمال.


واختتمت المتبولي بأن الهدف من ملتقي التميز والابداع العربى هو الدعم المستمر والمنتظم لأعمال القوي الناعمه بمصر والعالم العربي التي تساهم فى توحيد الشعوب العربية.

وأن معايير اختيار المكرمين من صناع الفن والإعلام لا يعتمد علي التصويت عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي يحكمها التريند لان هناك فناننين تتصدر أعمالهم التريند ولكن بصورة سلبية  .. لذا فهي تعتمد علي اكثر من معيار لاختيار كل عمل بدقة.


ومن المقرر ان تكشف المتبولي خلال الأيام القادمة عن تفاصيل الدورة الاستثنائية من ملتقي التميز والابداع والتي تقام باحدي العواصم العربية.


وكانت الدورة الرابعة من ملتقي التميز والابداع العربي برئاسة دكتورة داليا المتبولي قد شهدت تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تالقوا بعام 2025 بمصر ومختلف الدول العربية .

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي على وكان ضمن المكرمين دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة و من نجوم الفن أحمد السقا ،محمد رمضان  ، باسم سمرة، خالد سليم، حمادة هلال، عماد زيادة ، شيري عادل ،خالد زكي ،المخرج طارق العريان ، السورية سلاف فواخرجي ،جومانا مراد، التونسية لطيفة ،ادوارد ، إيهاب فهمي ، وعمرو محمود ياسين ،محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد ،سامح حسين محمد قماح والموزع الموسيقي مدين بالإضافة إلى مهندسة الديكور رباب عبد العاطي و مصمم الأزياء العالمى هاني البحيري.


وكرم الملتقي من الاعلاميين أسامة كمال ،إيهاب جلال ،شيريهان ابو الحسن ،بوسي شلبي ،التونسية وداد محمد .

أحيت أولي فقرات الحفل المطربة الهولندية لاروسي والتي قدمت أغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا.

الدكتورة داليا المتبولي صناع الفن والإعلام رمضان ريد كاربت ورد وشيكولاته ياسمين عبد العزيز لام شمسية سلاف فواخرجي

