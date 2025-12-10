عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مساء اليوم الأربعاء؛ لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين داخل مصر في 30 دائرة ملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان؛ تمهيدًا لإعادة فتحها غدًا الخميس في آخر أيام التصويت بتلك الدوائر.

لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة

وأشار المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، إلى أنه تم تحرير 6 محاضر بخروقات انتخابية، وإحالتها للنيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها.

وأكد وجود كثافات تشهدها اللجان العامة الثلاث بالمحافظة، على 147 دائرة فرعية، مشيرا إلى أنه تم دعم اللجان التي تشهد كثافات تصويتية، وخاصة دائرة إسنا، بمستشارين وموظفين احتياطيين.

ومن جهته، وجه المستشار أحمد بنداري الشكر لأبناء مصر عموما، وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء ليُعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابي، بل وفي صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.

وواصل: شكرا للمرأة المصرية، قاطرة هذا الوطن، وقلبه النابض، وعقله الواعي في كل استحقاق انتخابي.