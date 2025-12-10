رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6406 جنيهات

أقل سعر بيع: 6422 جنيها

متوسط السعر 6414 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21: 5605 جنيهات

أقل سعر بيع: 5620 جنيها

متوسط السعر: 5612 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4804 جنيهات

أقل سعر بيع: 4817 جنيها

متوسط السعر: 4811 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3736 جنيها

أقل سعر بيع: 3747 جنيها

متوسط السعر: 3739 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44832 جنيها

أقل سعر بيع: 45480 جنيها

متوسط السعر: 45156 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري الأربعاء 10 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 199950 جنيها

سعر البيع : 199240 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4195 دولارا.