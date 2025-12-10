رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.
أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 6406 جنيهات
أقل سعر بيع: 6422 جنيها
متوسط السعر 6414 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21: 5605 جنيهات
أقل سعر بيع: 5620 جنيها
متوسط السعر: 5612 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 4804 جنيهات
أقل سعر بيع: 4817 جنيها
متوسط السعر: 4811 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 3736 جنيها
أقل سعر بيع: 3747 جنيها
متوسط السعر: 3739 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44832 جنيها
أقل سعر بيع: 45480 جنيها
متوسط السعر: 45156 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري الأربعاء 10 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 199950 جنيها
سعر البيع : 199240 جنيها
سعر الذهب عالميا