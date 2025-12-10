كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي

حقق فريق زد الفوز على نظيره سموحة، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح عبد الرحمن البانوبي في إحراز هدف فوز زد في الدقيقة 88 ليعلن فوز فريقه.

ويقع زد وسموحة في المجموعة الثالثة، والتي تضم فرق: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلة.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: حافظ – ميدو – رجب – رضا

لاعب الوسط: سمادو – السيسي – فكري

الهجوم: الغندور – البديع – الخال

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرًا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.