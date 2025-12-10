قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

رنا عصمت

شوربة الفريكة بالبطاطس من الأكلات المغذية والمشبعة اللي بتجمع بين الحبوب الصحية وطعم البطاطس الكريمي وهو طبق دافئ، غني بالألياف، ومناسب كوجبة كاملة، خاصة في أيام البرد والمميز فيها إنها بسيطة وسهلة التحضير ومكوناتها متوفّرة في كل بيت.

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

 المكوّنات:

½ كوب فريكة مغسولة ومنقوعة 10 دقائق

1 بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

5 أكواب مرق دجاج أو ماء

1 مكعب مرق (اختياري)

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

رشة كركم (اختياري للون ذهبي)

عصرة ليمون عند التقديم

بقدونس مفروم للتزيين

 طريقة التحضير شوربة الفريكة بالبطاطس:

1- تشويح الأساس

في حلة، سخّني الزيت أو الزبدة.

ضيفي البصل وقلّبيه لحد ما يذبل ويبدأ ياخد لون خفيف.

ضيفي الثوم وقلّبي لثواني لحد ما تطلع ريحته.

2- إضافة الفريكة والبطاطس

ضيفي الفريكة المصفّاة وقلّبيها مع البصل دقيقة.

ضيفي مكعبات البطاطس وقلّبي الخليط كله مع بعض.

3- إضافة المرق

ضيفي المرق أو الماء مع مكعب المرقة لو مستخدمة.

قلّبي وضيفي الملح والفلفل والكمون والكركم.

غطي الحلة وسيبي الخليط يغلي 20–25 دقيقة لحد ما تنضج الفريكة والبطاطس تمامًا.

4- تعديل القوام

لو الشوربة سميكة جدًا، ضيفي شوية مرق.

لو عايزاها سميكة: سيبيها تغلي 5 دقايق زيادة.

 التقديم

اسكبي الشوربة سخنة وزيّنيها بالبقدونس المفروم.

ضيفي عصرة ليمون بسيطة على الوش قبل التقديم لزيادة النكهة.

 نصائح لنجاح شوربة الفريكة بالبطاطس:

ممكن إضافة دجاج مسلوق ومفتّت لو عايزاها وجبة مشبعة أكتر.

لو بتحبيها كريمية: اطحني جزء بسيط من البطاطس بعد السوا ورجّعيه للحلة.

الفريكة لازم تتغسل كويس علشان ما يكون فيها تراب أو شوائب.

إضافة الكمون مهمة لأنها بتساعد على الهضم مع الفريكة.

