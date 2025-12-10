الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى ستكون على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية التي رصدت تكوّن وانتشار السحب الرعدية الممطرة على عدد من المحافظات.





السحب الرعدية تضرب محافظات الشمال

أكدت الهيئة أن محافظات كفر الشيخ ودمياط وشمال الدقهلية تشهد حاليًا تأثيرًا مباشرًا للسحب الرعدية المصحوبة بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض المناطق، مع استمرار تدفق السحب الممطرة نحو باقي السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط وشمال سيناء، وهو ما يعكس اتساع رقعة تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر المتوسط.

طقس بارد وانخفاض درجات الحرارة

ويشهد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما يصبح باردًا ليلًا على معظم مناطق الجمهورية.

وترافق هذه الأجواء نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس بحدة البرودة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 19 درجة

الصغرى 13 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 19 درجة

الصغرى 12 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 12 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 21 درجة

الصغرى 9 درجات

الطقس في قنا

العظمى 22 درجة

الصغرى 9 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 11 درجة

استمرار تدفق السحب الممطرة

وأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة في بعض المناطق.

القاهرة ومدن القناة وسيناء على موعد مع الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة سقوط أمطار، قد تختلف شدتها من خفيفة إلى متوسطة، مع إمكانية زيادة حدتها على بعض المناطق، وفق تطور حركة السحب.

حالة الطقس اليوم

تواصل درجات الحرارة الاتخفاض على أغلب الأنحاء، وتستمر الأجواء الباردة صباحًا ومساءً، مع نشاط رياح يشعر معه المواطنون ببرودة أكبر مما تشير إليه الدرجات الفعلية.