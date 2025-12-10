خطة طوارئ متكاملة.. مياه كفرالشيخ تكثف جهودها للتعامل مع الأمطار| صور

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار بعدد من مراكز المحافظة، وذلك باستخدام سيارات شفط المياه والمعدات الثقيلة والفرق الميدانية المنتشرة في الشوارع والميادين الرئيسية.

وقالت الشركة، خلال بيان لها، إن فرق التشغيل والطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، وضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها وعدم تأثر المرافق الحيوية بتجمعات المياه، مع استمرار المتابعة الميدانية بجميع القطاعات.

في سياق متصل، قال المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، إنه تم توجيه جميع القطاعات المعنية إلى سرعة التدخل ورفع مياه الأمطار فورًا من مختلف المراكز، مع متابعة مستمرة لحركة المعدات على مدار الساعة.

خطة طوارئ متكاملة

وأضاف: نعمل بخطة طوارئ متكاملة لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة وعدم تأثر المواطنين بموجة الطقس الحالية، ونؤكد أن فرقنا لن تغادر مواقعها إلا بعد الانتهاء الكامل من إزالة أي تجمعات للمياه.”

وأكدت الشركة استمرار جاهزية فرقها ومعداتها طوال فترة عدم الاستقرار الجوي، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه عبر الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة.