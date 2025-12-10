كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين

قال الكاتب الصحفي علي حسن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات صارمة بخصوص أهمية التدقيق في سير العملية الانتخابية ، لضمان أن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الناخبين دون أي تأثير خارجي أو تصويب خاطئ.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات المحوري

وأشار علي حسن خلال استضافته ببرنامج صباح البلد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور هام في متابعة سير التصويت، والتأكد من أن العملية الانتخابية تتم وفق القوانين واللوائح، مع مراقبة أي مخالفات محتملة قد تؤثر على نزاهة النتائج.

رصد الشكاوى والتدخل الفوري

وأكد علي حسن أن الهيئة تعاملت مع عدد من الشكاوى التي وردت في بعض الدوائر، للتأكد من أن الانتخابات تسير بشكل صحيح، وأن كل صوت يعكس إرادة الناخب بدقة وموضوعية.