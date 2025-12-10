قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
محافظات

رئيس جامعة أسيوط: انتخابات النواب تجسد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية

إيهاب عمر

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.

وقال الدكتور المنشاوي، إن هذا الاستحقاق الدستوري يعتبر ممارسة حقيقية للديمقراطية وتجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

صوت للصعيد داخل مجلس النواب 

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أنه لابد أن يكون هناك صوتا ممثلا عن الصعيد للتعبير عن مطالبهم داخل مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة وتسهم في صياغة السياسات العامة، وهو ما يجعل اختيار أعضائه مسؤولية وطنية تستوجب الوعي الكامل من الناخبين.

وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة جديدة في مسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ديمقراطية راسخة ومؤسسات قوية صمدت أمام مختلف التحديات، موضحًا أن الحياة النيابية المصرية تمتد لأكثر من 135 عامًا من الممارسة البرلمانية المشرفة، بما يعكس عمق التجربة الديمقراطية وريادتها على مستوى المنطقة.

وكان اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اعلن فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة في موعدها المحدد صباح اليوم الأربعاء، إيذانًا بانطلاق إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الثلاث التي أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 ديسمبر 2025.

كما تابع فتح اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.

وأكد المحافظ أن اللجان الثلاثة شهدت انطلاقة هادئة ومنظمة منذ اللحظات الأولى، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات، بعد أن استقبلت مقار الاقتراع أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة التزمت بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط يعكس وعي المواطنين واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأوضح أبوالنصر أن نطاق الدوائر الثلاث يمتد على مساحة جغرافية واسعة حيث أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية تشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، والدائرة الرابعة تغطي مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة يخوض أمامهم 87 مرشحًا منافسة قوية على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية بدأت العمل في أجواء مستقرة وسط إشراف قضائي وتأمين شامل من مديرية الأمن.

وأكد أبوالنصر أن المحافظة أنهت ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن متابعة دقيقة لحركة الناخبين وسرعة مواجهة أي موقف قد يستدعي التدخل.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، معتبراً أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم صادقة للدولة المصرية في مسيرتها نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستواصل تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.

أسيوط انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مدينة أسيوط الاستحقاق الدستوري المسؤولية الوطنية

