انتظام لجان الانتخابات في أسيوط والوادي الجديد وسوهاج

أكد رئيس لجنة محافظة أسيوط أن اللجنة رقم 20 شهدت تأخيرًا لمدة 10 دقائق بسبب عطل في السيارة.

وفي اللجنة رقم 22 واجهت اللجنة زحمة شديدة، وتم الدفع بزميل آخر وعدد من الموظفين لتسهيل الإجراءات.

الوادي الجديد وسوهاج: انتظام سير العمل

أوضح رؤساء اللجان في الوادي الجديد وسوهاج أن جميع اللجان تعمل بشكل منتظم ومن دون أي تأخيرات ملحوظة، وسط متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

غرفة العمليات المركزية للانتخابات تعقد مؤتمراً صحفياً لبدء تصويت المصريين بالداخل في 30 دائرة ملغاة

تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمراً صحفياً اليوم لإطلاع الرأي العام على بدء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل في الدوائر الـ30 التي أُبطلت نتائجها قضائياً خلال المرحلة الأولى للانتخابات.

تفاصيل الدوائر وعدد الناخبين

تُجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات بإجمالي 58 مقعداً و2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

محافظة الجيزة

7 دوائر، 571 لجنة فرعية، 4,954,194 ناخباً

الدوائر: قسم الجيزة، مركز البدرشين، بولاق الدكرور، قسم العمرانية، قسم الأهرام، قسم أول أكتوبر، مركز منشأة القناطر

محافظة الفيوم

دائرة واحدة، 93 لجنة فرعية، 667,149 ناخباً (مركز سنورس)

محافظة المنيا

5 دوائر، 489 لجنة فرعية، 3,060,503 ناخباً

الدوائر: قسم أول المنيا، مركز مغاغة، مركز أبو قرقاص، مركز ملوى، مركز دير مواس

محافظة أسيوط

3 دوائر، 353 لجنة فرعية، 2,268,987 ناخباً

الدوائر: قسم أول أسيوط، مركز القوصية، مركز أبو تيج

محافظة سوهاج

دائرة واحدة، 55 لجنة فرعية، 354,472 ناخباً (مركز البلينا)

محافظة الوادي الجديد

دائرتان، 60 لجنة فرعية، 195,479 ناخباً

الدوائر: قسم الخارجة، مركز الداخلة، مركز البلينا

محافظة الأقصر

3 دوائر، 147 لجنة فرعية، 922,698 ناخباً

الدوائر: قسم الأقصر، مركز القرنة، مركز إسنا

محافظة أسوان

3 دوائر، 152 لجنة فرعية، 840,731 ناخباً

الدوائر: قسم أول أسوان، مركز نصر النوبة، مركز أدفو

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة، 152 لجنة فرعية، 1,263,674 ناخباً (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

4 دوائر، 300 لجنة فرعية، 1,515,410 ناخباً

الدوائر: مركز المحمودية، مركز حوش عيسى، مركز الدلنجات، كوم حمادة