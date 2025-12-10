الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

حظرت الإمارات سفر مواطنيها إلى مالي، إلى جانب دعوة المواطنين المتواجدين في البلد الأفريقي إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت.

الإمارات تحذر من السفر إلى مالي

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أنه "نظرًا للأحداث الراهنة في مالي، تحظر وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية مالي، كما تدعو المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت".

وشدّدت الخارجية الإماراتية على "أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر"، وأهابت بالمواطنين المتواجدين في مالي بضرورة التواصل معها عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات والمتوفر على مدار الساعة.

إطلاق سراح مصريين في مالي

يذكر أن 3 مواطنين مصريين اختطفوا في مالي، وتمكنت سفارة القاهرة في باماكو من استعادتهم وإرسالهم إلى مصر، حيث استقبل السفير محمد الجمال، سفير مصر في مالي، المواطنين المصريين الثلاثة عقب إطلاق سراحهم، واطمأن على حالتهم الصحية واطلع على ملابسات وتفاصيل أوضاعهم خلال الفترة الأخيرة.