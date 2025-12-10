بطولة كبرى وهزيمة قاسية.. ماذا قال شريف عامر عن أداء المنتخب الثاني أمام الأردن

أكد الإعلامي شريف عامر أن الشارع المصري تابع باهتمام كبير المباراة الأخيرة التي خاضها المنتخب المصري، والتي انتهت بخسارة قاسية أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، واصفًا النتيجة بأنها "مؤلمة" للجماهير.

وخلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أوضح عامر أن ردود الفعل الواسعة التي رصدها خلال التغطية تشير إلى مدى اهتمام الجمهور بالمباراة، رغم أنها تخص المنتخب الثاني وليس المنتخب الأول.

وأشار إلى أن رأيه لا يعتمد على خلفية رياضية، بل يستند إلى خبرته الإعلامية ونبض الشارع، مبينًا أن مثل هذه الملاحظات سبق أن طرحها خلال بطولات دولية أخرى.

بطولة إقليمية كبرى

ولفت إلى أن البطولة الحالية التي يشارك فيها المنتخب ليست بطولة ودية، بل بطولة إقليمية كبرى تضاهي في أهميتها جوائز بطولة أمم إفريقيا وربما تتجاوزها.

وأكد شريف عامر أن الهزيمة، رغم قسوتها، يجب أن تكون حافزًا لإعادة تقييم الأداء والاستفادة من الدروس، خاصة في ظل المتابعة الجماهيرية الكبيرة والاهتمام الواضح بالمنتخب.