اختيار خاطئ وتخاذل واضح.. إعلامي يفضح أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب|فيديو
بطولة كبرى وهزيمة قاسية.. ماذا قال شريف عامر عن أداء المنتخب الثاني أمام الأردن
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
بطولة كبرى وهزيمة قاسية.. ماذا قال شريف عامر عن أداء المنتخب الثاني أمام الأردن

محمد البدوي

أكد الإعلامي شريف عامر أن الشارع المصري تابع باهتمام كبير المباراة الأخيرة التي خاضها المنتخب المصري، والتي انتهت بخسارة قاسية أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، واصفًا النتيجة بأنها "مؤلمة" للجماهير.

وخلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أوضح عامر أن ردود الفعل الواسعة التي رصدها خلال التغطية تشير إلى مدى اهتمام الجمهور بالمباراة، رغم أنها تخص المنتخب الثاني وليس المنتخب الأول.

وأشار إلى أن رأيه لا يعتمد على خلفية رياضية، بل يستند إلى خبرته الإعلامية ونبض الشارع، مبينًا أن مثل هذه الملاحظات سبق أن طرحها خلال بطولات دولية أخرى.

بطولة إقليمية كبرى

ولفت إلى أن البطولة الحالية التي يشارك فيها المنتخب ليست بطولة ودية، بل بطولة إقليمية كبرى تضاهي في أهميتها جوائز بطولة أمم إفريقيا وربما تتجاوزها.

وأكد شريف عامر أن الهزيمة، رغم قسوتها، يجب أن تكون حافزًا لإعادة تقييم الأداء والاستفادة من الدروس، خاصة في ظل المتابعة الجماهيرية الكبيرة والاهتمام الواضح بالمنتخب.

