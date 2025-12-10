«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية

انتقد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، بشدة منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم، ملقيًا اللوم عليها في مسؤولية الخروج الكارثي من دور المجموعات بكأس العرب 2025.

وقال أحمد أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «اليوم يوم سيء في الكرة المصرية ولا أحد يتنصل من المسؤولية».

وأردف أبو مسلم قائلًا: «لا يوجد تخطيط للكرة المصرية ولا يوجد أي معايير لاختيار المدربين في المنتخبات»، مضيفًا: «لو سألت اتحاد الكرة ما هي خطتك لن تجد أي إجابة منهم».

وتابع أبو مسلم: «حلمي طولان عنده 77 سنة وهو أكبر مدرب موجود في كأس العرب.. فين الكوادر اللي أنت بتعملها»، مضيفًا أن اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية اختيارات المدربين في المنتخبات.

ورأى أبو مسلم أن الاختيارات لمنتخب مصر في كأس العرب بها مجاملات فكيف يتم تواجد محمد النني وعمرو السولية وهما يبلغان 35 سنة.

وأشار أبو مسلم إلى أن التنسيق بين المنتخبات تحول إلى خناقات شوارع ، مؤكدًا أن اسم منتخب مصر أكبر من ذلك وأكبر من هؤلاء الأشخاص

وتساءل أبو مسلم قائلًا: «لماذا لم يتم الاستعانة بإمام عاشور وأحمد فتوح ومحمود صابر على سبيل المثال من أجل تجهيزهم لمنتخب مصر؟».