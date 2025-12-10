«7 أو 8 لاعبين كانوا كافيين للفوز».. أسامة عرابي يفضح أزمة المنتخب الثاني بعد لقاء الأردن

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، سوء أداء منظومة كرة القدم خلال مشاركة المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن غياب التنسيق كان سببًا مباشرًا في خروج الفريق وعدم تحقيق نتائج أفضل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من اللاعبين كان من الممكن استدعاؤهم لدعم المنتخب الثاني، وفي مقدمتهم إمام عاشور وفتوح، مشيرًا إلى أن مشاركتهم كانت ستمنح الفريق قوة إضافية وفرصة كبيرة لتحقيق الفوز والصعود.

وأضاف: "كل الجماهير غاضبة ولهم كل الحق، مع كامل احترامنا لمنتخبي الأردن والكويت، لكن ببعض التنظيم فقط كان يمكن أن نتأهل بسهولة"، مشددًا على أن المشكلة بدأت منذ البداية بسبب عدم وجود تنسيق واضح بين المنتخب الأول والثاني.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن بعض اللاعبين المميزين لم يحصلوا على فرصة المشاركة رغم قدرتهم على صناعة الفارق، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان يجب أن ينظم الأمور بصورة أفضل قبل انطلاق البطولة.

وتابع: "المنتخب الثاني انشغل بمسألة حسام حسن، وكان التركيز مشتتًا، وبإضافة لاعبين مناسبين كنا سنصعد دون صعوبة".

وأشار عرابي إلى أن خسارة المنتخب أمام الأردن بثلاثة أهداف جاءت نتيجة استغلال المنافس لأول فرصتين في المباراة، مضيفًا: "منتخبات آسيا شاركت بفرقها الأولى، بينما شارك منتخب مصر بالمنتخب الثاني، وهو ما أثر على القدرة التنافسية".

وأردف: "7 أو 8 لاعبين كانوا ممكن أن يساعدوا ويحققوا الفوز.. مباراة الكويت والإمارات كان من السهل الفوز فيها. مصر كانت تملك فرصة كبيرة للتأهل، لكن غياب التنظيم والتنسيق حال دون ذلك".



