حسام البدري: الكرة المصرية تحتاج خطة واضحة.. ودعم محمد صلاح «واجب» |فيديو

أكد حسام البدري أن الكرة المصرية تحتاج إلى مشروع واضح وخطة تطوير، مشددًا على ضرورة مواجهة الأخطاء بالحلول وليس بمجرد النقد.

وقال البدري، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد: "يجب أن نجتمع لوضع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، ونبحث عن أخطائنا ونعالجها. مع أي إخفاق نحزن وننتقد، ولكن الأهم أن نقدم حلولًا ونضع مشروعًا واضحًا".

وأشار إلى أن النقد وحده دون وجود حلول عملية لا يفيد، مؤكدًا أن كل مشروع ناجح يحتاج إلى عمل جماعي وخطة استراتيجية لمواجهة التحديات.

وأضاف: "لقد تعرضت للظلم خلال تجربتي مع المنتخب المصري الأول، وهذا الملف أغلق منذ زمن طويل".

كما تحدث عن قرعة كأس العالم، مشددًا: "مجموعتنا ليست سهلة، وعلينا ألا نقلل منها أو نتهاون، حتى نحقق طموحات الشعب المصري".

وناشد البدري الجميع بدعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته مع ليفربول، والتي أبعدته عن التشكيلة الأساسية للريدز خلال اللقاءات الأخيرة، مؤكدًا: "دعم صلاح واجب".

