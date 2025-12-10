توتر دولي .. الرئاسة التايوانية تُحذّر: المناورات الصينية قرب اليابان «غير مقبولة»

أعلنت الرئاسة التايوانية، اليوم الأربعاء، أن المناورات الصينية قرب اليابان غير مقبولة، مشيرة إلى أن من مسؤولية الصين تسهيل إرساء السلام.

الخلافات بين الصين واليابان

وصعّدت بكين حربها الكلامية مع طوكيو بعد أن زعمت اليابان أن طائرات مقاتلة صينية وجّهت رادارًا للتحكم في إطلاق النار نحو طائرات يابانية من طراز إف-15 كانت تحلق بالقرب من أوكيناوا، وهو ما وصفته طوكيو بأنه "خطير" و"مؤسف للغاية".

أبلغ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، نظيره الألماني يوهان فادفول في بكين أن "اليابان تهدد الصين عسكريًا"، وهو موقف وصفه بأنه "غير مقبول بتاتًا"، بعد حادثة الرادار، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، "بمحاولة استغلال قضية تايوان – وهي المنطقة ذاتها التي استعمرتها اليابان لنصف قرن، وارتكبت فيها جرائم لا تُحصى ضد الشعب الصيني – لإثارة القلاقل وتهديد الصين عسكريًا. هذا أمر غير مقبول بتاتًا"، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

وأضاف أن على اليابان، بصفتها "دولة مهزومة" في الحرب العالمية الثانية، أن تتوخى مزيدًا من الحذر.