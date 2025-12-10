طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

آية التيجي

مع بداية برودة الطقس، تُعد شوربة العدس بالكريمة من الأكلات الشتوية، وهي إحدى أبرز الوجبات التي تساعد على تحسين المزاج وإمداد الجسم بما يحتاجه من قيمة غذائية.

وقدّمت الشيف مي صيام طريقة تحضير العدس بالكريمة بخطوات بسيطة تمنح الدفء والطاقة، وتعيد للبيت أجواءه المُريحة. 

مكونات شوربة العدس بالكريمة:

كوب عدس أصفر مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

جزرة متوسطة مقطعة

حبة بطاطس صغيرة مكعبة

ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة زيت

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

3 أكواب ماء أو مرق دجاج

نصف كوب كريمة طبخ (اختياري لنعومة إضافية)

عصرة ليمون للتقديم

طريقة تحضير شوربة العدس بالكريمة:

ـ سخني الزبدة والزيت في حلة واسعة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا لزيادة نكهة الشوربة.

ـ أضيفي الثوم والجزر والبطاطس وقلّبي لمدة دقيقتين حتى تلين الخضروات وتظهر رائحتها.

ـ ضعي العدس مع الكركم والكمون والملح والفلفل وامزجي المكونات جيدًا.

ـ أضيفي الماء أو المرق واتركي الخليط يغلي، ثم خففي الحرارة واتركيه من 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج المكونات تمامًا.

ـ ارفعي الحلة من على النار واهرسي المحتوى بالخلاط اليدوي أو العادي للحصول على قوام ناعم وذهبي.

ـ أعيدي الشوربة إلى النار الهادئة، أضيفي الكريمة وقلّبي برفق لمدة دقيقتين فقط دون غليان قوي.

ـ تُقدّم ساخنة مع عصرة ليمون ورشة كمون على الوجه لإبراز الطعم.

