إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة لتحضير كفتة الدجاج في المنزل. وهي وصفة شهية ومميزة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كفتة الدجاج الطرية والمتبلة بشكل مثالي، تصلح للشوي أو القلي وتُقدّم مع الأرز أو السلطة.

المكونات:

نصف كيلو دجاج مفروم

بصلة كبيرة مبشورة ومصفّاة من الماء

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف كوب بقسماط ناعم

بيضة واحدة

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات مشكلة

رشة بابريكا

رشة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

زيت خفيف للدهن

طريقة التحضير:

ـ اخلطي الدجاج المفروم مع البصل المصفّى والثوم جيدًا في وعاء كبير.

ـ أضيفي البقدونس والبهارات والملح والفلفل وقلّبي حتى تتجانس المكونات.

ـ أضيفي البيضة والبقسماط واخلطي جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

ـ غطّي الخليط واتركيه في التلاجة لمدة نصف ساعة لتسهيل التشكيل.

ـ شكّلي الكفتة على شكل أصابع أو على أعواد الشيش.

ـ يتم دهنّها قليلًا بالزيت، ثم اشويها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20–25 دقيقة أو على الجريل حتى تتحمر وتنضج.

ـ تُقدّم كفتة الدجاج مع أرز مبهر و بطاطس محمرةو سلطة خضراء أو سلطة طحينة.

