طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة لتحضير كفتة الدجاج في المنزل. وهي وصفة شهية ومميزة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كفتة الدجاج الطرية والمتبلة بشكل مثالي، تصلح للشوي أو القلي وتُقدّم مع الأرز أو السلطة.

طريقة عمل كفتة الدجاج

المكونات:

نصف كيلو دجاج مفروم

بصلة كبيرة مبشورة ومصفّاة من الماء

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف كوب بقسماط ناعم

بيضة واحدة

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات مشكلة

رشة بابريكا

رشة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

زيت خفيف للدهن

طريقة التحضير:

ـ اخلطي الدجاج المفروم مع البصل المصفّى والثوم جيدًا في وعاء كبير.

ـ أضيفي البقدونس والبهارات والملح والفلفل وقلّبي حتى تتجانس المكونات.

ـ أضيفي البيضة والبقسماط واخلطي جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

ـ غطّي الخليط واتركيه في التلاجة لمدة نصف ساعة لتسهيل التشكيل.

ـ شكّلي الكفتة على شكل أصابع أو على أعواد الشيش.

ـ يتم دهنّها قليلًا بالزيت، ثم اشويها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20–25 دقيقة أو على الجريل حتى تتحمر وتنضج.

ـ تُقدّم كفتة الدجاج مع أرز مبهر و بطاطس محمرةو سلطة خضراء أو سلطة طحينة.