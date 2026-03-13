أركان فؤاد: عشت لحظات غروري في بداية الشهرة.. وضميري أعادني للطريق الصحيح

روى الفنان السوري أركان فؤاد تفاصيل رحلته مع الفن، مؤكدًا أن الغناء لم يكن مجرد صدفة؛ بل حلمًا طالما سعى لتحقيقه بكل طاقته وإصراره.

حلم بالغناء والارتباط بالجمهور

وخلال حواره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قال أركان إن الفن كان هدفه الأساسي منذ البداية، وأنه حتى لو لم يصبح فنانًا مشهورًا؛ لظل يحلم بالغناء والارتباط بالجمهور المصري الذي يراه الأقرب إلى قلبه.

واعترف أركان فؤاد بصراحة أنه مر بفترة من الغرور في بدايات النجومية، خاصة قبل انتقاله من الإسكندرية إلى القاهرة، لكنه سرعان ما عاد إلى الطريق الصحيح بفضل ضميره الحي، الذي كان يوجّهه دائمًا لمراجعة أفعاله وتصحيح أي خطأ.

كما أعرب عن رأيه في الساحة الفنية الحالية، مؤكدًا أن المشهد الفني تغيّر كثيرًا عن الماضي، وأن الطلب والاهتمام لم يعد كما كان سابقًا، لكنه يظل متمسكًا بالشغف والإصرار على تقديم الفن المخلص لجمهوره.