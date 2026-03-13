ليالي رمضان الثقافية.. أمسيات فنية وورش إبداعية بقصور الثقافة في القاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الفعاليات ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

في قصر ثقافة السلام أقيمت ليلة رمضانية استهلت بكلمة للدكتورة ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، أكدت خلالها أهمية الانتماء إلى الوطن والتكاتف لمواجهة التحديات، موضحة أن الثقافة تلعب دورا محوريا من خلال ما تقدمه من أنشطة فنية وأدبية تسهم في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة السلام للموسيقى العربية، التي قدمت باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية، منها: "المسك فاح"، و"قمر سيدنا النبي"، و"محمد نبينا"، و"يا إمام الرسل"، و"ليلة امبارح"، و"تم البدر"، و"كعب الغزال"، إلى جانب فقرة التنورة التي قدمها الفنان سمير عزب وسط تفاعل من الحضور.

وأعقب ذلك حوارا مفتوحا بعنوان "نماذج نسائية من التاريخ والواقع" ضمن مبادرة الهوية المصرية، قدمته الباحثة سحر محمد، حيث سلطت الضوء على عدد من النماذج النسائية الواردة في القرآن الكريم، إلى جانب الحديث عن شخصيات نسائية مصرية رائدة، من بينها الدكتورة حكمت أبو زيد أول وزيرة في مصر، والمستشارة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية، فضلا عن عدد من النماذج النسائية التي أسهمت في تقدم المجتمع المصري في مجالات مختلفة.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم "The Jungle Book" ضمن برنامج نادي السينما بالقصر، ويتناول الفيلم قصة الطفل "موكلي" الذي نشأ في الغابة بين الذئاب بعد فقدان أسرته، ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات والتحديات يتعلم خلالها الشجاعة وقيمة الصداقة والتعاون. واختتمت الاحتفالية بفقرة الأراجوز المخصصة للأطفال.

وتواصلت الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة القاهرة، حيث نظم قصر ثقافة المطرية احتفالية رمضانية بدأت بمحاضرة بعنوان "ليلة القدر في الأدب والتراث" ألقتها إلهام عفيفي رئيس نادي أدب المطرية، تناولت خلالها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة في الإسلام، وكيف تناولها الأدب العربي والتراث الإسلامي عبر العصور، مشيرة إلى ما تحمله هذه الليلة المباركة من معان روحانية سامية وقيم إيمانية تدعو إلى التأمل والعمل الصالح. كما استعرضت نماذج من الكتابات الأدبية والشعرية التي تناولت ليلة القدر، موضحة تأثيرها في وجدان الأدباء والشعراء وما تعكسه من روحانيات الشهر الكريم في الثقافة العربية.

وتضمنت الاحتفالية عرضا لفرقة روض الفرج للإنشاد الديني، التي قدمت مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعبر عن روح الشهر الكريم، منها "نور النبي"، و"المسك فاح"، و"لأجل النبي"، و"طالما أشكو غرامي"، و"القلب يعشق"، و"أحبك وأريدك"، و"حب الرسول"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تضمن البرنامج عددا من الورش الفنية والحرفية، حيث نفذت شيماء صابر ورشة لعمل إكسسوارات رمضانية، تعرف خلالها المشاركون على أسس تصميم الإكسسوارات اليدوية باستخدام الخرز والخيوط وبعض الخامات البسيطة، مع تنفيذ نماذج لأشكال رمضانية مميزة.

كما قدمت الشيماء حسين ورشة فنية لصناعة معلقات بالخيوط باستخدام فن المكرمية، حيث تعرف المشاركون على أساسيات هذا الفن اليدوي وطريقة عقد الخيوط وتنسيقها لإنتاج معلقات وزخارف فنية تستخدم في تزيين المنازل.

وتضمنت الفعاليات أيضا ورشة رسم لوحة جماعية نفذتها سحر العزب، وورشة لفن الأوريجامي قدمتها ماري مرزوق، إلى جانب ورشة للرسم على الوجه نفذتها شيماء لملوم وصفاء سيد ومنال عبد اللطيف.

وشهدت الليلة معرضا فنيا لإبداعات نادي المرأة ونادي الموهوبين، ضم مجموعة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية المتنوعة التي تعكس مهارات وإبداعات المشاركين، واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة التي قدمها الفنان محمود الحلواني والفنان محمد ناصر.