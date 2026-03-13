قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | خلل خطير يعرض ربع أجهزة أندرويد للاختراق.. قدرات غير مسبوقة تضاف إلى خرائط جوجل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ثغرة خفية في قلب الهواتف.. خلل خطير قد يعرض ربع أجهزة "أندرويد" للاختراق

كشف تقرير أمني حديث عن ثغرة خطيرة في بعض الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد والمزودة بمعالجات “ميدياتك”، قد تتيح للمهاجمين اختراق الأجهزة والوصول إلى بيانات المستخدم الحساسة خلال أقل من دقيقة واحدة. 

مفاجآت جوجل للاعبين.. خطوة تغير طريقة شراء ولعب الألعاب للأبد

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة واسعة من التحديثات الجديدة الموجهة لعشاق الألعاب على متجر Google Play، في خطوة تهدف إلى تحويل المتجر إلى منصة ألعاب متكاملة تجمع بين اللعب والاكتشاف والتواصل المجتمعي.



ثغرة خطيرة تهدد آيفون وآيباد.. أبل تصدر تحديثات أمنية طارئة لهذه الأجهزة

أطلقت شركة آبل Apple، مجموعة تحديثات برمجية جديدة موجهة للأجهزة القديمة من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وiPod touch التي لم تعد مؤهلة للحصول على أحدث إصدارات أنظمة التشغيل، وتشمل التحديثات الإصدارات: iOS 16.7.15 وiOS 15.8.7 وiPadOS 16.7.15 وiPadOS 15.8.7.

هاتف 5G جديد يظهر فجأة من موتورولا.. مواصفات قوية وسعر مفاجئ

أعلنت شركة موتورولا Motorola بهدوء عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة Edge 70، ويظهر الهاتف حاليا على الموقع الرسمي للشركة في البرازيل، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن طرحه في أسواق أخرى.

اسأل وسيجيبك التطبيق.. جوجل تضيف قدرات غير مسبوقة إلى خرائطها

 

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة تحديثات جديدة لتطبيق Google Maps، تتضمن ميزة محادثة ذكية مدعومة بتقنيات Gemini تحمل اسم “Ask Maps”، إلى جانب تجربة ملاحة جديدة تعرف باسم “Immersive Navigation” تقدم عرضا ثلاثي الأبعاد أكثر تفصيلا للطرق والمحيط.

ببطارية 30 ألف مللي أمبير.. هاتف خارق يظهر فجأة ويكسر كل القواعد

أعلنت شركة Energizer، عن عودتها إلى سوق الهواتف الذكية بهاتف جديد باسم Energizer P30K Apex، وهو جهاز متين يركز على ميزة بارزة واحدة وهي بطارية عملاقة بسعة 30000 مللي أمبير في الساعة، مصمم خصيصا للمستخدمين الذين يفضلون قدرة التحمل الطويلة على التصميم النحيف.

سامسونج تكشف عن One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟

 

أطلقت شركة سامسونج Samsung، واجهة المستخدم One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ قريبا في الوصول إلى الأجهزة القديمة من سلسلة Galaxy. 

بتصميم متين وبطارية هائلة.. فيفو تكشف عن هاتفها الجديد Vivo Y51 Pro

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo Y51 Pro 5G، الذي يأتي كخليفة لهاتف العام الماضي Y31 Pro، مع مجموعة من الترقيات البارزة تشمل شاشة أكبر، معالج جديد من ميدياتك، متانة محسنة، وبطارية أكبر بكثير.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا أخبار التقنية علوم وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

