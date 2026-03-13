الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم متين وبطارية هائلة.. فيفو تكشف عن هاتفها الجديد Vivo Y51 Pro

شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo Y51 Pro 5G، الذي يأتي كخليفة لهاتف العام الماضي Y31 Pro، مع مجموعة من الترقيات البارزة تشمل شاشة أكبر، معالج جديد من ميدياتك، متانة محسنة، وبطارية أكبر بكثير.

مواصفات هاتف Vivo Y51 Pro

يتميز هاتف فيفو Vivo Y51 Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.75 بوصة وبدقة 1570 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1250 شمعة.

وتحمل الشاشة شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لتقليل إجهاد العين، كما صممت لتقليل الوميض أثناء الاستخدام الطويل.

يعمل هاتف Vivo Y51 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7360 Turbo بتقنية 4 نانومتر بسرعة تصل إلى 2.5 جيجاهرتز، ليحل محل معالج Dimensity 7300 في الإصدار السابق. 

ويأتي الجهاز مع 8 جيجابايت رام LPDDR4x وخيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت UFS 3.1، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6. كما يدعم الهاتف شريحتي SIM من نوع Nano، وشبكات 5G بنظامي SA وNSA.

يتضمن الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل وعدسة LED، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.05، مخصصة للسيلفي ومكالمات الفيديو.

يبرز الهاتف بقدرته العالية على التحمل، إذ يحمل تصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ويتوافق مع معيار MIL-STD-810H العسكري، وقد خضع لاختبارات السقوط من ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر من زوايا متعددة، كما حصل على شهادة SGS 5-Star Premium Performance لمقاومة السقوط.

تشمل المزايا الإضافية بالهاتف مستشعر بصمة جانبي، ودعم Wi-Fi 6، بلوتوث 5.4، GPS، BeiDou، GLONASS، Galileo، QZSS، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت ستيريو، وصوت عبر USB Type-C.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويأتي الهاتف بأبعاد 166.64 × 78.43 × 8.39 ملم، ويتوافر باللون الأحمر و8.49 ملم باللون الذهبي ، ويزن 219 جراما.

سعر Vivo Y51 Pro 5G

يتوفر Vivo Y51 Pro 5G بسعر حوالي 270 دولار للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، و302 دولار للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، وهو متاح للشراء عب موقع فيفو الرسمي في الهند.

ازالة تعدي
