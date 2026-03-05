فيفو X300 Ultra.. أول هاتف في العالم بكاميرتين بدقة 200 ميجا بكسل



عرضت شركة فيفو مؤخرًا هاتف Vivo X300 Ultra في مؤتمر MWC 2026. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة بالكشف تدريجيًا عن تفاصيل رئيسية حول ما تدّعي أنه سيكون هاتفها الذكي الأفضل من حيث الكاميرا.

أكد مدير منتجات فيفو، العديد من التفاصيل التقنية المتعلقة بالكاميرا الرئيسية في هاتف X300 Ultra، مما يُعطي صورة أوضح عن إمكانيات التصوير في الهاتف

هاتف Vivo X300 Ultra

فوفقا للتسريبات سيحتوي هاتف Vivo X300 Ultra على مستشعر Sony LYTIA-901، الذي يُطرح لأول مرة عالميًا وسيعتمد الهاتف كاميرا رئيسية ببعد بؤري 35 مم

تقول شركة Vivo إن هذا البعد البؤري يوفر منظورًا طبيعيًا مناسبًا لالتقاط صور الأشخاص والمشاهد الواقعية بأقل قدر من التشويش.

تجمع الكاميرا الرئيسية بين مستشعر بدقة 200 ميجابكسل وحجم مستشعر كبير يبلغ 1/1.12 بوصة، وهو ما تصفه شركة فيفو بأنه تكوين متميز للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.

تزعم الشركة أن مساحة تجميع الضوء الفعالة لكل بكسل قد زادت بأكثر من 30% مقارنةً بالجيل السابق. كما تم تحسين نظام تثبيت الصورة من CIPA 5.0 إلى CIPA 6.5، مما يُفترض أن يُحسّن من جودة التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو عند استخدام الهاتف باليد، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مواصفات هاتف Vivo X300 Ultra

أما بالنسبة لبقية نظام الكاميرا، فتشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo X300 Ultra قد يضم كاميرا سوني LYT-828 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سامسونج HPB المقربة بتقنية المنظار بدقة 200 ميجابكسل. ولضمان دقة الألوان، من المتوقع أن يشتمل النظام أيضًا على مستشعر متعدد الأطياف بدقة 5 ميجابكسل .

أما في الأمام، فقد يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

في مؤتمر MWC 2026، عرضت شركة Vivo أيضًا مجموعة محول تقريب بصري 400 مم قادرة على توفير تقريب بصري يصل إلى 17 ضعفًا وتستهدف كاميرا X300 Ultra المزودة بهذا الملحق المبدعين المحترفين.

أشارت تسريبات حديثة إلى أن Vivo تُحضّر لمجموعة محول تقريب بصري أخرى مصممة لهواة التصوير الفوتوغرافي.