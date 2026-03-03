قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. فيفو تطلق جهاز لوحي جديد إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

في جناح شركة فيفو بمعرض MWC 2026 ، استحوذ هاتف Vivo X300 Ultra على الأضواء. فقد صُمم هذا الهاتف الرائد خصيصًا للمبدعين، ومن المتوقع أن يدعم عدسة تقريب بصري 17x مع محول 400 مم .

 في المقابل، تم عرض جهاز آخر من فيفو، وهو Vivo Pad 6 Pro،  في المعرض. وقد كشف الجهاز المعروض عن تصميمه وأكد مواصفات معالجه.

مواصفات جهاز Vivo Pad 6 Pro
تم عرض جهاز Vivo Pad 6 Pro مزودًا بلوحة مفاتيح وقلم، وتم تقديمه كجهاز لوحي يركز على الإنتاجية.

 يتميز الجهاز بإطارات رفيعة ومتناسقة حول الشاشة، ويبدو أنه مزود بشاشة عرض كبيرة.

تؤكد العلامة التجارية أنه من المتوقع أن يأتي جهاز Vivo Pad 6 Pro بشاشة 4K بألوان حقيقية مع عرض فائق الوضوح بدقة 4K وتجربة سينمائية غامرة واقعية.

تؤكد بطاقة المواصفات الموضوعة بجانب الجهاز اللوحي تفاصيل الأجهزة الرئيسية. وتشير إلى منصة Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، مما يدل على التحول نحو أحدث معالجات كوالكوم الرائدة لأداء فائق. 

يأتي الجهاز اللوحي أيضا بلوحة مفاتيح مغناطيسية ودعم القلم، إلى أن شركة Vivo تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام شبيهة بالكمبيوتر المحمول في جهاز لوحي.

مواصفات جهاز Vivo Pad 6 Pro 

بحسب تقرير سابق ، من المتوقع أن يأتي جهاز Vivo Pad 6 Pro بشاشة مقاس 13.2 بوصة، أكبر قليلاً من سابقه. كما يُشاع أنه سيدعم معدل تحديث عالٍ، ربما يصل إلى 144 هرتز. 

أما بالنسبة للكاميرات، فقد يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتلبية احتياجات التصوير الأساسية.

يُقال إن سعة البطارية ستزيد إلى حوالي 13000 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة تصل إلى 90 واط. من المتوقع إطلاق الجهاز اللوحي في الصين قريبًا، ربما بالتزامن مع سلسلة هواتف Vivo X300. كما ستتوفر في الصين أيضًا منصة iQOO Pad 6 Pro في المستقبل القريب . قد يكون هذا الجهاز اللوحي نسخة مُعاد تسميتها أو مُعدّلة قليلاً من Vivo Pad 6 Pro.

