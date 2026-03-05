تعليق ناري من نجم الزمالك بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

علق اسامة حسن لاعب الزمالك السابق علي عقوبات الكاف الصادرة ضد النادى الاهلى، بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك" ٦٠ الف دولار غرامه هو في اي كل دى دولارات غرامات علي الاهلي حاجة مش طبيعية"

وعاقب الاتحاد الإفريقي النادي الأهلي بحرمانه من جماهيره مباراتين، بالإضافة لغرامة 60 ألف دولار، وتنص لائحة «كاف» على أن ‏عقوبة إيقاف الجماهير مباراتين لأي فريق فلا يوجد لها استئناف وهو ما يصدم إدارة القلعة الحمراء، إذ إنّها لن تتمكن من تقديم الاستئناف على هذا القرار.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعة عشر بهدف لكل فريق.



تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30.

بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.