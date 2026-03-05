بعد ساعات من بدء التعاملات .. 35 جنيها تراجعا جديدا في سعر الذهب مساء اليوم 5-3-2026

جدد سعر الذهب في مصر هبوطه بعد قرابة الساعتين من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 5-3-2026.

الذهب يتراجع

وهوي سعر الذهب في مصر مقدار 35 جنيه جديدة منذ بدء التعاملات المسائية اليوم؛ ليصل بذلك معدل هبوطه بقيمة 215 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7165 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8188 جنيه للشراء و8131 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7506 جنيه للشراء و 7454 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7165 جنيه للشراء و 7115 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6141 جنيه للشراء و6098 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.32 ألف جنيه للشراء و56.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5075 دولار للشراء و 5074 دولار للبيع.