فيفو تطلق هاتف جديد بتصميم يشبه آيفون آير.. مواصفات Vivo S50 Pro Mini

استعرضت شركة فيفو هاتفها المنتظر Vivo S50 Pro Mini، مانحة الجمهور أول نظرة واضحة على التصميم قبل الإطلاق الرسمي، والذي من المتوقع أن يصل هاتف Vivo S50 Pro Mini إلى الهند والأسواق العالمية تحت اسم Vivo X300 FE.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد فيفو لإطلاق هاتفي Vivo X300 وVivo X300 Pro في 2 ديسمبر، ما يجعل S50 Pro Mini الإضافة التالية ضمن هذه السلسلة الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، شارك مدير منتجات فيفو هان بو شياو عبر منصة “ويبو” صورا تكشف التصميم الخارجي لهاتف Vivo S50 Pro Mini، ويظهر الجهاز بإطار مسطح وهيكل نحيف، لكن أبرز ما يميزه هو وحدة الكاميرا الخلفية الممتدة بشكل بيضاوي طويل عبر عرض الهاتف، تصميم يذكر للوهلة الأولى بهاتف iPhone Air.



ورغم التشابه الخارجي، إلا أن فيفو تضع ثلاث كاميرات داخل هذه الوحدة، مع فلاش مدمج بين العدسات، بخلاف تصميم X200 FE الذي اعتمد على وحدة كاميرا تقليدية.

هاتف Vivo S50 Pro Mini

تصميم ومواصفات Vivo S50 Pro Mini

تظهر الصور الرسمية أن الهاتف يأتي مع شريط كاميرا أفقي في الخلف يضم ثلاث كاميرات إلى جانب فلاش LED.

وتؤكد الشركة أن الهاتف يعتمد على مستشعر رئيسي كبير الحجم، إضافة إلى كاميرا فائقة العرض Ultra-wide، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882.

أما من الأمام، فيأتي الجهاز بشاشة مسطحة ذات زوايا منحنية قليلا، وبما أنه هاتف مدمج الحجم، فقد تم تزويده بشاشة من نوع OLED بقياس 6.31 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

ولعشاق السيلفي، يقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى قارئ بصمة فوق صوتي مدمج في الشاشة لمستوى أعلى من الأمان.

يعمل هاتف فيفو القادم Vivo S50 Pro Mini بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 5، إلى جانب ذاكرة رام من نوع LPDDR5x وتخزين داخلي سريع من نوع UFS 4.1.

ويحتوي Vivo S50 Pro Mini على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سلكي 90 وات ولاسلكي 40 وات.

كما يأتي الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة فيفو OriginOS 6، ومكبرات صوت مزدوجة، ومحرك اهتزاز خطي من نوع X-axis، وهيكل معدني بمعايير معدن الطيران، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68/69.

نسخة Vivo S50 تصل قريبا

وفي سياق متصل، تستعد فيفو أيضا للكشف عن النسخة القياسية Vivo S50، والتي ستعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت، وشاشة OLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل 120 هرتز.