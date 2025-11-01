قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
عملاق التصوير.. فيفو تطرح Vivo X300 Pro بالأسواق العالمية

Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
شيماء عبد المنعم

بعد ظهوره لأول مرة في الصين، بدأ هاتف Vivo X300 Pro في الوصول إلى الأسواق العالمية، مع طرحه الآن في أوروبا بالإضافة إلى مجموعة الكاميرا الحصرية الخاصة به.

Vivo X300 Pro يصل إلى السوق العالمي

على غرار Vivo X300 الأساسي، أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo X300 Pro في أوروبا مع تغيير رئيسي واحد وهو سعة البطارية، حيث تم تقليص السعة من بطارية 6510 مللي أمبير إلى 5440 مللي أمبير في النسخة العالمية، ولكن بخلاف ذلك، لا يزال الهاتف يأتي بشاشة LTPO AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة، ودقة 1.5K مع حواف متساوية 1.1 مم ومعدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات Vivo X300 Pro

أما عن الأداء، فيعمل هاتف Vivo X300 Pro، بمعالج ميدياتك Dimensity 9500، الذي يعد بتحقيق أداء سلس في الألعاب، ومهام الذكاء الاصطناعي، والمهام اليومية. 

ويعد أبرز ما يميز هذا الهاتف هو نظام الكاميرات، الذي يضم مستشعر Sony LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل 1/1.28 بوصة، f/1.57، إلى جانب كاميرا زاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل من Samsung JN1 (1/2.76 بوصة)، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل من Samsung HPB (1/1.4 بوصة) لالتقاط صور بتفاصيل دقيقة عن طريق التكبير. 

أما الكاميرا الأمامية، فتضم مستشعر JN1 بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي.

هاتف Vivo X300 Pro

تستمر فيفو في التعاون مع Zeiss في نظام الكاميرا، كما هو الحال في هواتفها الرائدة السابقة.

من المزايا الأخرى للهاتف هو نظام التشغيل Android 16 مع واجهة المستخدم OriginOS 6 المخصصة، ومكبرات الصوت استيريو، إضافة إلى تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68 + IP69. 

وفي خطوة مثيرة، طرحت فيفو أيضا مجموعتها الحصرية للتصوير، والتي تضم عدسة تليفوتوغرافي مع تكبير 2.35x من Zeiss، وهو أمر جديد يطلق لأول مرة في الأسواق العالمية.

الهاتف متوفر بنسخة واحدة فقط من حيث الذاكرة والتخزين، وهي 16 جيجابايت من رام مع 512 جيجابايت من التخزين، ويأتي بسعر 1399 يورو (أي ما يعادل 76270 جنيه مصري).

Vivo X300 Pro الهاتف الرائد الجديد فيفو

