قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

روى عرفة، والد الفتاة الراحلة مريم، تفاصيل مأساوية عن واقعة نبش قبر ابنته بعد دفنها في مقابر مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الصدمة ما زالت تسيطر عليه وعلى أسرته حتى الآن، في ظل غموض الدوافع وراء الجريمة.


وقال عرفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه في اليوم التالي لدفن ابنته، كانوا يستعدون لزيارتها في المقابر، إلا أنهم فوجئوا باتصال من أسرة زوجها، أيقظهم من النوم على خبر صادم، ليهرعوا فورًا إلى المقابر، حيث شاهدوا بأعينهم باب القبر مفتوحًا في مشهد وصفه بالمفجع.


وأوضح والد مريم أن ما رآه أمام القبر لا يمكن أن يتحمله أي إنسان لديه ذرة مشاعر، مؤكدًا أن الواقعة جرح عميق في قلب أي أب، ولا تزال مشاعر الغضب والحزن والدهشة تسيطر عليه، خاصة مع عدم وضوح السبب الحقيقي لما حدث حتى الآن.


وأضاف أنه رغم بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن ضبط المتهم واعترافه، فإن الأسرة لا تزال تجهل الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاعترافات ستُعرض أمام النيابة العامة، ولم يتم إبلاغهم حتى الآن بسبب واضح لما جرى.


وأكد عرفة أن الأسرة لم تتلق أي تهديدات سابقة، ولم تكن هناك خلافات أو مشكلات مع أي طرف قبل الواقعة، نافيًا وجود أي شبهة أو عداوات يمكن أن تفسر ما حدث، واصفًا الواقعة بأنها غريبة وغير مفهومة حتى اللحظة.


وتابع أن المتهم يعمل في المقابر ويقيم بها، ولا يمتلك مسكنًا آخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يعرفه شخصيًا، ولا توجد أي علاقة سابقة بينه وبين الأسرة.


وأشار إلى أن الترابي كان حاضرًا أثناء التحقيقات، لكنه لا توجد أي دلائل تشير إلى تورطه، مؤكدًا أن كل ما يعرفه حتى الآن هو ما أسفرت عنه التحريات الرسمية.


واختتم والد مريم حديثه بالتأكيد على أن الحالة النفسية للأسرة تدهورت بشكل كبير بعد الواقعة، قائلًا إن ما تعرضوا له يفوق الوصف، ولا يمكن لأي أب أن يتخيل نفسه في مثل هذا الموقف المؤلم.
 

واقعة نبش قبر ابنته مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

تويوتا C-HR+

تويوتا تقدم C-HR+ الكهربائية.. بقوة تصل لـ 343 حصانًا

كيا K4

سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد