دفن جثمان عامل الدليفري ضحية حادث المقطم

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع عامل دليفري بمنطقة المقطم وصرحت بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

مصرع عامل دليفري في المقطم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد بورود بلاغ بوقوع حادث ومصرع عامل دليفري بالهضبة الوسطي بالمقطم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، انقلاب الدراجة البخارية الخاصة بعامل الدليفري؛ نتيجة اصطدامها بحجر وسط الطريق.

ونُقل إلى ثلاجة أحد المستشفيات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.