موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل
تطورات اتفاق الأهلي مع يزن النعيمات.. نادي سعودي يهدد الصفقة
الرئيس الفنزويلي يرد على احتجاز أمريكا لناقلة النفط
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

رباب الهواري

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد لقاء الأهلي وانبي 
وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وانبي
وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

حكام مباراة الأهلي وانبي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فريقي الأهلي وإنبي المرتقبة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تُقام على استاد السلام.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وانبي في بطولة كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم للساحة علي أن يعاونه الثنائي سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ.

بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع. ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو المعروفة بـ VAR حسام عزب ومساعدة مصطفى صلاح.

