واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

إيمان طلعت

 أعلن اليوم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية” الذي فازت خلاله جامعة الأزهر ضمن (9) تحالفات فائزة على مستوى جميع الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية؛ حيث فازت جامعة الأزهر ممثلة في (كلية الهندسة بنين قنا ومركز الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا "رواق").

وذلك برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نائبًا عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وخلال انعقاد المؤتمر العالمي للبحث العلمي والابتكار IRC Expo 2025 الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة. 

صرح بذلك فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الذي شارك في مراسم توقيع فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية"تحالف وتنمية" يرافقه الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا.

وأوضح رئيس الجامعة أن إعلان الجامعات الفائزة جاء خلال احتفالية رسمية شهدت توقيع البروتوكولات الخاصة بالتحالفات الفائزة، مشيرًا إلى أن فوز جامعة الأزهر يعد وسامًا كبيرًا يضاف إلى أوسمة الجامعة العديدة التي تحققت بجهد وعلم ورؤية الدكتور محمد جلال، لافتًا إلى أن التحالفات المشاركة وصلت إلى 104 من مختلف الأقاليم والجامعات الحكومية والخاصة، وبمشاركة (808)أعضاء، و(553) جهة مشاركة.

وقال رئيس الجامعة: إن التقييم النهائي أسفر عن إعلان فوز جامعة الأزهر متمثلة في كلية الهندسة للبنين بقنا ومركز الابتكار للجهود المتميزة في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في إقليم جنوب الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التحالفات القومية تركز في المقام الأول على توطين تصنيع مكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة محليًّا، وبناء قدرات وكوادر متخصصة، وإنشاء معامل تطبيقية متقدم وإعداد جيل جديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبيَّن رئيس الجامعة أن هذه الجهود المبذولة تتم بالتعاون مع جامعة أسوان الشريك الرئيس للتحالف وجامعة السويدي للتكنولوجيا ومؤسسة السويدي للطاقة الشمسية ومؤسسات نور نيشن وسنابل وأتومس للطاقة الجديدة والمتجددة ومؤسسة أم حبيبة للتنمية المجتمعية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن التحالف يهدف إلى زيادة إسهام مصر في سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة المتجددة من خلال التعاون بين البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص ومراكز الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة جامعة الأزهر الفاعلة ضمن أحد التحالفات والمبادرات الرئاسية الفائزة يعكس مكانتها العلمية والبحثية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول عملية تخدم خطط الدولة في التنمية المستدامة وتدعم رؤية مصر 2030م.

