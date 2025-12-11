رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

تلقي اتحاد الكرة صدمة قوية عقب علمه بتعرض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لعقوبة مالية من جانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر.



وودع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 من دور المجموعات عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام نظيره منتخب الأردن.



فرض عقوبات مالية على منتخب مصر الثاني وفقا لمصادر مطلعة جاء بداعي تصرفات لاعبي الفراعنة عقب إنتهاء مباراة الأردن في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.



واستندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب فى قطر في فرض العقوبة المالية إلي أن لاعبي منتخب مصر الثاني رفضوا التواجد في منطقة وسائل الإعلام للإدلاء بتصريحات عقب المباراة وتوجهوا مباشرة لغرفة خلع الملابس.



وتلقى منتخب مصر خسارة ثقيلة أمام المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون رد، ليغادر البطولة من الدور الأول، بينما تأهل كل من الأردن والإمارات عن المجموعة، وودعت مصر برفقة الكويت منافسات البطولة رسميًا.



انتقادات لـ منتخب مصر

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن غياب التنسيق بين المنتخب الأول والمنتخب الثاني كان من أبرز العوامل التي أدت إلى النتائج السلبية لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، مشددًا على أن ما حدث يتجاوز مسؤولية الأجهزة الفنية ويقع في الأساس على عاتق اتحاد الكرة.



قال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن عدم وجود خطة واضحة بين المنتخبين الأول والثاني أثّر بشكل مباشر على مستوى الفراعنة في البطولة.



وأضاف أن هذا الخلل ليس مسؤولية حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، ولا حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني، بل يعود إلى سوء إدارة ملف المنتخبات داخل اتحاد الكرة، معتبرًا أن المنتخب “يمثل مصر” ويجب التعامل معه بمنتهى الاحترافية.



وأوضح نجم الزمالك السابق أنه كان يفضل انضمام أحمد عيد، ومحمد إسماعيل، ومحمود صابر، وإمام عاشور إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب، بهدف تجهيزهم لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



كما أشار إلى وجود لاعبين آخرين كانوا يستحقون التواجد مثل طاهر محمد طاهر وعمر جابر، مؤكدًا أن استبعاد هؤلاء يعود إلى اختيارات الجهاز الفني، وأن وجودهم كان سيمنح المنتخب قوة أكبر في البطولة.