قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عرض الحلقة التاسعة.. الإبهار البصري في «ألف ليلة وليلة» بالذكاء الاصطناعي يلفت انتباه الجمهور|شاهد
تحوّل مفاجئ في الحلقة 25.. أحمد رمزي يبدأ حياة جديدة في «فخر الدلتا»
الأهلي بالزي البديل أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا .. شاهد
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمُغادرة سلطنة عمان وسط تهديدات إيرانية بتوسيع الحرب
أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عامًا من الغياب.. ناقد رياضي يوضح
دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. ردّد 3 كلمات ُيسخّر الله لك الأرض ومن عليها
خلافات حول الجيرة| مصرع شخص بطلق ناري وإصابة آخرين بالإسماعيلية .. والأمن يضبط المتهمين
"الاستثمار": عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية يتجاوز الـ 52 شركة حتى مارس الجاري
اعتراض مسيّرات في السعودية.. وحرائق وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا صواريخ إيرانية
رضا عبدالعال: الزمالك واجه بطل الكونغو في ظروف صعبة
ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود العيان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمُغادرة سلطنة عمان وسط تهديدات إيرانية بتوسيع الحرب

اعمدة الدخان تشتعل في الفجيرة
اعمدة الدخان تشتعل في الفجيرة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها وعائلاتهم لمغادرة سلطنة عمان فورا وذلك وفق حجة وجود مخاطر على سلامتهم .

وسبق أن اصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرات مشابهة للامريكيين بدول الشرق الأوسط.


خلال ذلك،  هددت إيران بتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط من خلال استهداف أي منشأة في المنطقة لها صلات بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن قصفت واشنطن مركز الطاقة الرئيسي لها وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "العديد من الدول" سترسل سفنًا حربية.

مع دخول الصراع أسبوعه الثالث، أبدت إيران تحدياً بعد أن قصفت القوات الأمريكية مواقع عسكرية في جزيرة خارك، التي تتعامل مع 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، محذرةً من أن أجزاء من الإمارات العربية المتحدة هدف مشروع وحثت المدنيين على الإخلاء.

ردت الإمارات العربية المتحدة على إيران بشأن اتهامات بأن الضربة الأمريكية على جزيرة خارك انطلقت منها، قائلة إن سياسة طهران  مرتبكة وتفتقر إلى الحكمة.

وفي منشور على موقع اكس قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن للبلاد الحق في الدفاع عن نفسها لكنها "تواصل إعطاء الأولوية للعقل والمنطق".

أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى تعطيل مركز طاقة في الإمارات . وأفادت مصادر في قطاعي الصناعة والتجارة، يوم السبت، بتعليق بعض عمليات تحميل النفط في إمارة الفجيرة، وهي مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود ومحطة تصدير النفط الخام، وذلك في لقطات تلفزيونية أظهرت أعمدة من الدخان الكثيف الداكن تتصاعد في الهواء.

دعا متحدث عسكري إيراني سكان الإمارات العربية المتحدة إلى إخلاء الموانئ والأرصفة و"المخابئ الأمريكية"، قائلاً إن القوات الأمريكية استهدفت الجزر الإيرانية انطلاقاً من تلك المناطق. وقال ترامب إن العديد من الدول سترسل سفنًا حربية لتسهيل مرور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. ولم يُفصح عن تفاصيل الدول التي ستفعل ذلك، لكنه أعرب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" عن أمله في أن تُرسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها سفنًا إلى المنطقة.

قال ترامب إن إيران "هُزمت تماماً" في الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد البلاد، وأنه يريد اتفاقاً لن يقبله، على الرغم من تعهد المسؤولين الإيرانيين بمواصلة القتال.

كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" دون الخوض في التفاصيل: "تكره وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة الإبلاغ عن مدى نجاح الجيش الأمريكي ضد إيران، التي هُزمت تمامًا وتريد اتفاقًا - لكن ليس اتفاقًا أقبله!".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية، وحث الدول المجاورة على طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

نشر كبير الدبلوماسيين على اكس أن المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة "أثبتت أنها مليئة بالثغرات "، مضيفاً أن إيران دعت جيرانها "إلى طرد المعتدين الأجانب".

وأضاف عراقجي أنه "لا توجد مشكلة" مع المرشد الأعلى الجديد للجمهورية مجتبى خامنئي بعد أن أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه أصيب بجروح.

ترامب الخارجية الأمريكية عمان سلطنة عمان ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد