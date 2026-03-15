الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمُغادرة سلطنة عمان وسط تهديدات إيرانية بتوسيع الحرب

دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها وعائلاتهم لمغادرة سلطنة عمان فورا وذلك وفق حجة وجود مخاطر على سلامتهم .

وسبق أن اصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرات مشابهة للامريكيين بدول الشرق الأوسط.



خلال ذلك، هددت إيران بتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط من خلال استهداف أي منشأة في المنطقة لها صلات بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن قصفت واشنطن مركز الطاقة الرئيسي لها وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "العديد من الدول" سترسل سفنًا حربية.

مع دخول الصراع أسبوعه الثالث، أبدت إيران تحدياً بعد أن قصفت القوات الأمريكية مواقع عسكرية في جزيرة خارك، التي تتعامل مع 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، محذرةً من أن أجزاء من الإمارات العربية المتحدة هدف مشروع وحثت المدنيين على الإخلاء.

ردت الإمارات العربية المتحدة على إيران بشأن اتهامات بأن الضربة الأمريكية على جزيرة خارك انطلقت منها، قائلة إن سياسة طهران مرتبكة وتفتقر إلى الحكمة.

وفي منشور على موقع اكس قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن للبلاد الحق في الدفاع عن نفسها لكنها "تواصل إعطاء الأولوية للعقل والمنطق".

أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى تعطيل مركز طاقة في الإمارات . وأفادت مصادر في قطاعي الصناعة والتجارة، يوم السبت، بتعليق بعض عمليات تحميل النفط في إمارة الفجيرة، وهي مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود ومحطة تصدير النفط الخام، وذلك في لقطات تلفزيونية أظهرت أعمدة من الدخان الكثيف الداكن تتصاعد في الهواء.

دعا متحدث عسكري إيراني سكان الإمارات العربية المتحدة إلى إخلاء الموانئ والأرصفة و"المخابئ الأمريكية"، قائلاً إن القوات الأمريكية استهدفت الجزر الإيرانية انطلاقاً من تلك المناطق. وقال ترامب إن العديد من الدول سترسل سفنًا حربية لتسهيل مرور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. ولم يُفصح عن تفاصيل الدول التي ستفعل ذلك، لكنه أعرب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" عن أمله في أن تُرسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها سفنًا إلى المنطقة.

قال ترامب إن إيران "هُزمت تماماً" في الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد البلاد، وأنه يريد اتفاقاً لن يقبله، على الرغم من تعهد المسؤولين الإيرانيين بمواصلة القتال.

كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" دون الخوض في التفاصيل: "تكره وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة الإبلاغ عن مدى نجاح الجيش الأمريكي ضد إيران، التي هُزمت تمامًا وتريد اتفاقًا - لكن ليس اتفاقًا أقبله!".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية، وحث الدول المجاورة على طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

نشر كبير الدبلوماسيين على اكس أن المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة "أثبتت أنها مليئة بالثغرات "، مضيفاً أن إيران دعت جيرانها "إلى طرد المعتدين الأجانب".

وأضاف عراقجي أنه "لا توجد مشكلة" مع المرشد الأعلى الجديد للجمهورية مجتبى خامنئي بعد أن أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه أصيب بجروح.