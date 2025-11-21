مواعيد منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب بقطر

يشارك منتخب مصر الثانى فى بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مباراتين وديتين، أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد لكأس العرب وفاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل فى اللقاء الثاني سلبيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر، جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 رسميًا

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

وأرسل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مؤخرا قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر 2025