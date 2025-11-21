قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
رياضة

مواعيد منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب بقطر

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يشارك منتخب مصر الثانى  فى بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مباراتين وديتين، أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد لكأس العرب وفاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل فى اللقاء الثاني سلبيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر، جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 رسميًا

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

وأرسل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مؤخرا قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر 2025

منتخب مصر الثاني قطر كأس العرب

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
