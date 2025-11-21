وسام أبو علي: فرصة مشاركتي مع منتخب فلسطين في كأس العرب ضئيلة

كشف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي عن موقفه من الانضمام إلى منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب المزمع إقامتها من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأجاب أبو علي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام على سؤال أحد الجماهير عن إمكانية مشاركته، قائلاً: «هناك فرصة للمشاركة لكنها ضئيلة. أفتقد جميع زملائي وأشتاق للتواجد واللعب من أجل منتخب بلادي».



وفي سياق آخر كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة التفاوض من قبل نادي بيراميدز مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي؛ لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن مجلس إدارة نادي بيراميدز لم يفاوض وسام أبو علي، ولم يتحدث مع اللاعب أو وكيله نهائيا، والمهاجم مستمر في الدوري الأمريكي بشكل طبيعي.