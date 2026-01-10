بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
أخبار البلد

شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من  توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

أسعار الدواجن اليوم


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع  ، أى ارتفعت 17  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 100  جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت حاليًا بالأسواق من 12 لـ 35 جنيها .
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

 
وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

توجيهات حكومية عاجلة قبل رمضان


وكان ​استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس أحمد نبيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة بيض المائدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لآليات سوق الثروة الداجنة وضمان استقرار الأسعار.

​تناول الاجتماع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت.

دعم صناعة الدواجن

​وشدد  فاروق خلال اللقاء على أن وزارة الزراعة تضع دعم صناعة الدواجن على رأس أولوياتها، مؤكداً على، الدعم الدائم والمستمر للاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره الشريك الأساسي في هذا القطاع، والحرص الكامل على حقوق صغار المربين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم في منظومة الإنتاج، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الداجنة وتوفير مستلزمات الإنتاج لضمان استدامة الصناعة الوطنية.

​من جانبه، أعرب المهندس محمود العناني، نيابة عن أعضاء الاتحاد، عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لحرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة، وتدخله السريع لحل المشكلات التي تواجه المنتجين، مشيداً بالروح التعاونية التي تبديها الوزارة لدفع عجلة الإنتاج.

وأكد  أن ما أثير في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار الكتاكيت، شابه الكثير من اللبس وسوء الفهم والمبالغة في الأرقام المتداولة، والتي لا تعكس واقع السوق الفعلي أو متوسطات الأسعار الحقيقية التي يتعامل بها كبار المنتجين.

