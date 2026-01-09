أسعار الطيور البلدي.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة بعد ارتفاع البيضاء 20 جنيه

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البط والفراخ الرومي والدواجن البلدي تتأثر بالتحركات والانخفاضات في الدواجن البيضاء، مؤكدا أن أي انخفاض بالدواجن البلدي يعقبه انخفاضات في أسعار الطيور البلدي بشكل عام، والعكس.

ارتفاع أسعار الدواجن ليس بسبب العرض والطلب:

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن آلية العرض والطب اليوم أصبحت بلا قيمة، في تحديد سعر كيلو الدواجن، لكن الأسعار ترتفع بسبب عدم الانضباط فيما يخص تسعيرة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة

أسعار الدواجن

ولفت إلى أن أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة تسجل 75 جنيه للكيلو، بعد أن كانت تسجل 55 جنيه، ولذلك علينا أن نضع خطة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع هذه الأمور حتى لا ترتفع الأسعار لأكثر من ذلك.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة سندخل شهر رمضان المبارك الأسعار قد ترتفع إذا استمر الوضع كما هو عليه، وارتفاع في أسعار الكتاكيت.