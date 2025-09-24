مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن حاليا انخفاضا ملحوظا بالأسواق ، حيث يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 60 جنيهًا،  بعدما كانت تباع منذ شهور ب 100 جنيهًا  أى انخفضت حوالى أكثر من 35% ، وذلك بعد توفير خامات الأعلاف أمام المربيين 

 

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

سعر الفراخ الحمراء 
 


كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.
بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



توفير البيض

ومن جانبها  ، أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيه للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن تلك القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.
وأشار الخطيب، إلى أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن.
 

