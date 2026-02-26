فحص طبي لـ زيزو و تريزيجيه في الأهلي وموعد عودتهما

يخضع ثنائي الأهلي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه نجما الفريق لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موعد عودتهما للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ويعد الثنائي من أبرز العناصر المؤثرة على أداء وقوة الأهلي الهجومية حيث يحتاج الاهلي لجهودهما في تلك المرحلة الحاسمة

وسيعقد توروب المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله لمعرفة تطورات الحالة الطبية للثنائي زيزو وتريزيجيه وموعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الاحمر لمواصلة الانتصارات من أجل مطاردة القمة قبل نهاية المرحلة الأولي من الدوري.

موعد مباراة الأهلى وزد والقناة الناقلة

ويواجه الأهلى نظيره زد اف سى المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وزد اف سى بالدوري المصري