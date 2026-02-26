إريك جارسيا: أصعب لاعب واجهته هو محمد صلاح

كشف المدافع الإسباني إريك جارسيا عن أصعب مواجهة مرت عليه خلال مبارياته.

إريك جارسيا

وقال إريك جارسيا، في تصريحات إذاعية: "أصعب لاعب واجهته هو محمد صلاح".

وكشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، تمسك ببقائه بالفريق حتى نهاية عقده في شهر يونيو 2027.

وأكد موقع “فوتبول إنسايدر” أن صلاح يرغب فى الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده، خاصة أن وجهته المقبلة ستكون للدوري السعودي.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات مع ليفربول.

وتابع أن ليفربول ينوي بيع محمد صلاح فى الميركاتو الصيفي من أجل الاستفادة منه ماديا.