مفاجآت كبيرة في بطولة دبي للتنس

تأهل الروسي أندري روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، بعدما حسم مواجهة قوية أمام الفرنسي أوغو أومبير بثلاث مجموعات، في مباراة تنافسية احتضنها الملعب الرئيسي واستمرت حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح روبليف، المتوج بلقب البطولة عام 2022 ووصيفها مرتين، في تجاوز اختبار صعب أمام أومبير، بطل نسخة 2024، بعدما تفوق عليه بنتيجة 6-4 و6-7 (5) و6-3، مؤكداً طموحه لاستعادة اللقب في دبي.

وقد شهدت المباراة تكافؤاً كبيراً منذ بدايتها، حيث حافظ اللاعبان على إرساليهما خلال الأشواط الأولى، قبل أن ينجح روبليف في كسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة الأولى، وهو التفوق الوحيد الذي حسم به المجموعة لصالحه بنتيجة 6-4 بعد 41 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، تواصل التوازن بين الطرفين مع تبادل الحفاظ على الإرسال، ليحتكم اللاعبان إلى شوط كسر التعادل الذي ابتسم لأومبير بنتيجة 7-5، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.

أما المجموعة الحاسمة، فشهدت نقطة التحول عند التعادل 1-1، حين فرض روبليف أفضليته بحصد ثلاثة أشواط متتالية ليتقدم 4-1، قبل أن يحسم المواجهة بثبات كبير على إرساله، منقذاً نقطتي كسر إرسال في الشوط الأخير عبر سلسلة إرسالات قوية، بينها إرسالات ساحقة، لينهي اللقاء بعد مواجهة امتدت لثلاث مجموعات.

وبهذا الفوز، يضرب روبليف موعداً في ربع النهائي مع الفرنسي آرثر ريندركنيش، الذي أطاح بالبريطاني جاك درايبر، المصنف الرابع، بنتيجة 7-5 و6-7 و6-4 في مباراة ماراثونية لم تشهد سوى كسري إرسال فقط.

وفي أبرز مفاجآت اليوم، أقصى الهولندي تالون خريكسبور، المصنف الثاني الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، بعدما تغلب عليه بمجموعتين دون رد 6-3 و7-5، ليبلغ ربع النهائي، حيث سيواجه التشيكي ياكوب منشيك، المصنف السادس، والذي تجاوز الأسترالي أليكسي بوبيرين بسهولة بنتيجة 6-3 و6-2.

وتتواصل منافسات البطولة بمواجهات الدور ربع النهائي، في ظل تنافس محتدم بين مجموعة من الأسماء المرشحة للمنافسة على اللقب، مع استمرار المفاجآت التي تضفي مزيداً من الإثارة على نسخة هذا العام.

