تفاصيل مشاركة الأهلي في بطولة البال للسلة

أعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم عن الفرق الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026، والذي سينطلق الجمعة 27 مارس في صالة سان بيت أرينا في بريتوريا، جنوب أفريقيا.

وقالت اللجنة المنظمة ان الموسم السادس للبطولة سينطلق بمشاركة أفضل 12 فريقا من 12 دولة أفريقية، حيث ستلعب 42 مباراة في المجمل عبر مرحلة مجموعات ، تبدأ الأولي من 27 مارس إلى الأحد 5 أبريل في بريتوريا، ثم في المغرب خلال الفترة 24 أبريل إلى الأحد 3 مايو في مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في الرباط، المغرب، والأدوار الإقصائية والنهائيات من الجمعة 22 مايو إلى الأحد 31 مايو في صالة بي كي أرينا في كيغالي، رواندا.

وأضافت:"يشارك في النسخة الجديدة كل من جي سي إيه كينغز (كوت ديفوار)، وماكتاون فلايرز (نيجيريا)، وجوهانسبرغ جاينتس (جنوب أفريقيا)، والنادي الأفريقي (تونس)، وبطل الدوري الأفريقي لكرة السلة 2024 بترو دي لواندا (أنغولا) الفريق الوحيد الذي تأهل لجميع مواسم الدوري الستة وبطل الدوري الأفريقي لكرة السلة 2023 الأهلي (مصر).

ومن جانبه ، قال أمادو غالو فال رئيس الدوري الافريقي لكرة السلة "إن استقبال خمسة فرق جديدة في عائلة الدوري الأفريقي لكرة السلة هو علامة قوية على النمو المستمر للدوري، والأثر الذي يحدثه في منظومة كرة السلة الأفريقية، والمواهب المذهلة التي تتطور في جميع أنحاء القارة"،

وأضاف أمادو غالو فال :"نتطلع إلى التفاعل مع جماهيرنا الشغوفة في جنوب أفريقيا والمغرب ورواندا وأولئك الذين يتابعون عبر أفريقيا وحول العالم، بينما نواصل ترسيخ الدوري الأفريقي لكرة السلة باعتباره المنصة الرياضية والترفيهية الأبرز في القارة".

وخلال هذا الموسم، تأهل أبطال الدوريات الوطنية من سبع دول هي أنجولا ومصر والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وتونس تلقائيا إلى الدوري الأفريقي لكرة السلة. أما الفرق الخمسة الأخرى فقد تأهلت عبر بطولات التأهيل "الطريق إلى الدوري الأفريقي لكرة السلة" التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة السلة (فيبا أفريقيا) في مختلف أنحاء القارة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025.

